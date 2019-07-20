İstanbul'da otobüs bariyere çıktı!

Kuzey Marmara otoyolu Edirne istikametinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yaklaşık 200 metre kala mesafede seyir halinde olan içi yolcu dolu otobüsün tekeri patladı.



Veysi O. yönetimindeki yolcu otobüsü kontrolden çıkarak yoldaki bariyerlere çıktı.



Kaza nedeniyle otobüste bulunan 5 kişi hafif şekilde yaralandı.







Otobüste ufak çaplı yangın meydana gelirken olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Yangına itfaiye tarafından müdahale edildi, yaralılar ise ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.



Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.





