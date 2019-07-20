İstanbul'da korkutan yangın!

İstanbul'da Ümraniye'de bir inşaat halindeki 29 katlı binanın üst katlarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İnşaatta malzemelerin yandığı belirtilirken yükselen dumanlar bir çok yerden görülüyor.