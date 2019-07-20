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İstanbul'da korkutan yangın!

İstanbul'da Ümraniye'de bir inşaat halindeki 29 katlı binanın üst katlarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İnşaatta malzemelerin yandığı belirtilirken yükselen dumanlar bir çok yerden görülüyor.

3. Sayfa / 20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:57
İstanbul'da korkutan yangın!

İstanbul Ümraniye'de inşaat halindeki 29 katlı binanın üst katlarında çıkan yangın söndürüldü. Yangın saat 11.30 sıralarında Ümraniye'de bulunan 29 katlı inşaat halindeki bir binada çıktı.

Üst katlardaki malzemelerin yanması sonucu yükselen yoğun duman bir çok yerden görüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yükselen


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