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İstanbul Boğazı'nda yatta yangın

Kuzguncuk İskelesi açıklarındaki bir yatta çıkan yangın söndürüldü Yanan yattan denize atlayan 2 mürettebat ve 9 yolcu, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

3. Sayfa / 20 Temmuz 2019 Cumartesi 19:07
İstanbul Boğazı'nda yatta yangın
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İstanbul Boğazı'nda bir yatta çıkan yangın söndürüldü.

Kuzguncuk açıklarında seyreden 'Boğaz Çocuğu' isimli yatın motor bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Açıkta yanmaya başlayan ve akıntıyla Kuzguncuk İskelesi yakınlarına sürüklenen yattaki 2 mürettebat ve 7'si yabancı uyruklu 9 yolcu, denize atladı.



Durumun bildirmesi üzerine bölgeye gelen Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri, yattan denize atlayanları sudan çıkardı.

İhbar üzerine gelen Kıyı Emniyeti ekipleri denizden, itfaiye ekipleri de karadan yangına müdahale etti.

Uzun uğraşların ardından söndürülen yangın sonucu yat kullanılamaz hale geldi.

Yat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Paşa Limanı İstasyonu'na çekildi.



Kaynak : AA

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Deniz Polisiİstanbul BoğazıYangına MüdahaleKıyı EmniyetiSahil Güvenlik


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