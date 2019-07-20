Haymana Adliyesinde görev değişimi!

Haymana Adliyesi Yazı İşleri Müdürü Şakir Özer'in tayini çıktı. Özer'in yeni görev yeri Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi oldu.



Özer hafta içinde ilçemizden ayrıldı ve ayrılırken şunları dile getirdi; “Dışarıda Haymana'yı kötüleyenler var. Bu algıyı yıkmak için Haymana'yı tanımalı, insanları ile sohbet etmeliler. Ben Haymana'yı ve Haymanalıları görev yaptığım süre içerisinde çok sevdim. Benim hakkım varsa helal olsun, onların da bana helal etmelerini istiyorum” dedi.



Özer'in yerine ise Çeltikli Mahallesi doğumlu, evli ve 2 çocuk babası Fatih Aykut Doğan hafta içinde görevine başladı.



Doğan Haymanalı olduğu için özellikle ilçemizi tercih ettiğini, ilçesine hizmet etme imkânı olduğu için mutlu olduğunu ve şanslı hissettiğini ve elinden gelen gayreti göstereceğini söyledi.







Kaynak: haymanagazetesi.org