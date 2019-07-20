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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehit Binbaşı Zafer Akkuş'un eşini ve Tunceli'de şehit olan kardeşler Ayaz ve Nupelda'nın ailelerini arayarak taziyelerini iletti.

Siyaset / 20 Temmuz 2019 Cumartesi 19:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te terör örgütü PKK tarafından EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un eşi Yasemin Akkuş'u telefonla arayarak taziyelerini iletti.

'ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK'

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te terör örgütü PKK tarafından EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un eşi Yasemin Akkuş'u telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, şehit Binbaşı Zafer Akkuş'a Allah'tan rahmet, tüm aile üyelerine baş sağlığı dileklerini ilettiği belirtildi.

'EN AĞIR ŞEKİLDE KARŞILIK VERECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, şehidin kanının yerde kalmayacağını ve teröristlere en ağır şekilde karşılık verileceğini de vurguladığı öğrenildi

AYAZ VE NUPELDA KARDEŞLERİN BABASINI DA ARADI

Başkan Erdoğan'ın, Tunceli'de terör örgütü PKK'nın araziye tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu yaşamını yitiren 8 yaşındaki Ayaz ve 4 yaşındaki Nupelda kardeşlerin babası Ekber Güloğlu'nu da telefonla arayarak taziyelerini ilettiği kaydedildi.. Kaynak : İHA

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