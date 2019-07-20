Bunu yapan işveren yandı!

Emekli statüdeki çalışanlarla ilgili usulsüz bildirimde bulunanlardan, yararlandıkları teşvikler faiziyle geri alınacak.



Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden işçilerin, statülerine uygun şekilde bildirilmediğini tespit eden SGK, harekete geçti.



Sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışan bazı emekli sigortalıların, normal sigortalılar gibi diğer belge türleri üzerinden SGK’ya bildirildiğini belirleyen SGK, bu nitelikteki sigortalılar yönünden yararlanılan istihdam teşvikleri ile asgari ücret desteklerini iptal etti.



SGK, bu kapsamda yararlanılmış olan teşvik ve destekleri de geriye yönelik olarak gecikme zammı ve faiziyle birlikte geri alacak.



SGK’dan yazılan yazıda, 2018 ve 2019 için yapılan yanlış bildirimler kapsamında işlem uygulanacağı belirtilerek, “Bu sigortalılar bakımından yararlanılmış olan istihdam teşvik ve destekleri ile asgari ücret destekleri iptal edilecek ve yapılacak tebligat ile söz konusu sigortalılar için yersiz yararlanılan istihdam teşvik tutarı veya asgari ücret destek tutarının iadesi istenecektir."



"İade edilen tutarlara gecikme cezası ve zammı uygulanacaktır” denildi. SGK, bu kapsamdaki işletmelerin, söz konusu sigortalılar dışındaki diğer sigortalılar için yararlanıldığı istihdam teşvik ve destekleri ile asgari ücret desteklerinin ise geri alınmayacağını bildirdi.



Asgari ücret desteği ve istihdamı teşvik için verilen diğer teşvik ve desteklerin birçoğu, emekli olup çalışmaya devam eden sigortalıları kapsamıyor. Emekli çalışanlar için, “02- Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışanlar” ve “48- Yer altında çalışan emekliler” belge türlerinde SGK’ya bildirilmesi gerekiyor.

