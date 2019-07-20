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Bu halde yakalandılar!

Esenyurt'ta markette giren 2 kadın eteklerinin altındaki ceplere çaldıklarını koyarken yakalandı. Kadınların yakalandığı markete polis beklenirken onları kurtarmak için biri kucağında bebek bulunan 4 kadın gelerek olay çıkardı. Kadınların hırsızlık anı ve çıkardıkları olaylar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

3. Sayfa / 20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:43
Bu halde yakalandılar!

Üçevler Mahallesi Urfalılar Caddesinde bulunan bir markete dün akşam saatlerinde bir grup kadın müşteri gibi girdi. Bir süre market içerisinde dolaşan kadınlardan Demet P. (18) ve Fidan M. (29) dolaplara yönelerek paketlenmiş tavukları eteklerinin altında yaptıkları ceplere koyarak çalmaya başladı. 8 paket tavuğu eteğinin altındaki ceplere koyan kadınlar çıkmak üzereyken yakalandı.

ARKADAŞLARI YARDIMA GELDİ

Kadınlardan ikisinin kaçmak istemesi üzerine çalışanlar kepenkleri kapattı. Markete polis beklenirken Demet P. ve Fidan M.'nin arkadaşları olduğu öğrenilen, bir tanesinin kucağında bebek olan 4 kadın onları kurtarmaya geldi. Kepenkleri açmaya çalışan kadınlar olay çıkardı. Biri bebekli 4 kadın, polisin geldiğini görünce kepenge zarar vererek kısa süre içerisinde gözlerden kayboldu.

BebekPolisMarket


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