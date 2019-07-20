'Avrupa Birliği ile yol ayrımına gelinmiştir'

MHP Lideri Bahçeli, Karabük'te vatandaşlara hitap etti.



Avrupa Birliği'nin yaptırım kararına değinen Bahçeli, "AB'nin yaptırım kararlarını 15 Temmuz'da açıklaması, onların nerede durduğunun ve kimlere selam gönderdiğinin en önemli kanıtıdır" ifadesini kullandı.



"Doğu Akdeniz'de önümüze çıkanın canına kast ederiz" diyen Bahçeli, şunları söyledi:



"AB'nin yaptırım kararı haksız ve hükümsüzdür. Yaptırımlarını alsınlar da başlarına külah diye geçirsinler. AB'nin Doğu Akdeniz'de ne işi vardır. Rum yönetimi hukuka aykırı bir şekilde davranıyor.



"Mevcut sistemden geri dönüş yok"



Türkiye, AB ile yol ayrımına gelmiştir. Biz bu deveyi de gütmeyeceğiz, bu diyardan da gitmeyeceğiz.



Türkiye'nin yükselişi 2023 lider ülke hedefine ulaşması, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne doğrudan bağlıdır. Bu sistem, milletin kendi başarısıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geri dönüş yoktur.

Belediye yönetimleri milli beraberliği temellendirecek ve destekleyecektir. Konu; Türk Milleti'nin var oluş mücadelesidir. Gevşemeye fırsat yoktur. Milletimizin verdiği oylar emanettir ve emin ellerdedir.