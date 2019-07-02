Zap ve Metina'da PKK hedefleri vuruldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine hava harekatları düzenlediği belirtildi.



Operasyonlarda terör örgütü PKK tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vurulduğu açıklandı.