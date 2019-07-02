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Zap ve Metina'da PKK hedefleri vuruldu

Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine hava harekatları düzenlendi. Operasyonlarda, PKK terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Güncel / 02 Temmuz 2019 Salı 18:27
Zap ve Metina'da PKK hedefleri vuruldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine hava harekatları düzenlediği belirtildi.

Operasyonlarda terör örgütü PKK tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vurulduğu açıklandı.

Terör ÖrgütüIrak


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