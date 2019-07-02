Yurt genelinde yağmur bekleniyor mu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerden başlayarak 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu 32



İstanbul:



İzmir: Az bulutlu ve açık 35



Adana: Az bulutlu 34



Antalya: Az bulutlu ve açık 34



Samsun: Parçalı bulutlu 27



Trabzon: Parçalı bulutlu 27



Erzurum: Az bulutlu 27



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36 Kaynak : İHA

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