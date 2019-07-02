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Yurt genelinde yağmur bekleniyor mu?

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yaşam / 02 Temmuz 2019 Salı 09:10
Yurt genelinde yağmur bekleniyor mu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerden başlayarak 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 32

İstanbul:

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 34

Samsun: Parçalı bulutlu 27

Trabzon: Parçalı bulutlu 27

Erzurum: Az bulutlu 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36 Kaynak : İHA

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