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Üzerine Evin Tavanı Çöktü

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde üzerine asma tavan çöken kadının imdadına komşuları yetişti.

3. Sayfa / 02 Temmuz 2019 Salı 22:27
Üzerine Evin Tavanı Çöktü

Edinilen bilgiye göde, Gündoğan Mahallesi’nde evinde yemek hazırladığı sırada 58 yaşındaki Kadriye Adsay’ın üzerine evin asma tavanı çöktü. Kadın, yardımına koşan komşuları tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adsay, “Birden bire oldu. Olaydan sonra geldim ben dışarı çıktım bağırmaya çalıştım ve bağırdım kimsem yok yardım edin diye bağırdım. Bir komşum geldi kızıma haber verdi beni hastaneye götürdüler emar çektirdiler. Akşam yine fenalaştım üzerimdeki kollarımdaki ağrılardan Mardin devlet hastanesine götürdüler. Şimdi iyiyim ama eve girmeye korkuyorum” dedi.

Kaynak : İHA

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