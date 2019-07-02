Survivor 2019 şampiyonu belli oldu. Zorlu bir mücadele sonunda Survivor 2019 yarışmasında finale adını yazdıran iki yarışmacı Yusuf Karakaya ve Seda Ocak oldu. Bodrum'dan canlı yayınla ekranlara gelen Survivor 2019'un Türk şampiyonu belli oldu.



Survivor 2019'un şampiyonu belli oldu. Bodrum'dan canlı yayınlanan programda en çok oy alan isim Survivor 2019'un Türkiye birincisi oldu. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı sonuca göre Survivor 2019'un şampiyonu Yusuf Karakaya oldu.



Survivor Yusuf Karakaya kimdir?



2 Ekim 1994 Elazığ doğumlu Yusuf Karakaya, 14 yaşına kadar Elazığ'da yaşadı. Arkadaşının antrenmana çağırması sonucu kick boks ile tanıştı.



Ailesi sporun çok gelecek getireceğini düşünmediği için kendisini başta desteklemedi; ama o hayallerinin peşinden gitmeye karar verdi. İnternetten takip ettiği bir kulüp vardı, ailesinden habersiz Antalya'ya gitti. Kulübün kapılarını ona açtılar, antrenörü kendisine büyük destek oldu. Salonda yatıp bütün gün antrenman yapıyordu, ilk girdiği Türkiye Şampiyonası'nda madalya kazandı.



Survivor'un finalinde Yusuf'un annesi fenalaştı



Survivor Türkiye-Yunanistan'ın birincisinin belli olmasına dakikalar kala, final canlı yayınında Acun Ilıcalı, yarışmacıların ailelerinin duygularını aldı. Survivor finalisti Yusuf'un annesi konuşma yaptığı sırada fenalaştı.Kısa bir araya gidilmesinin ardından yayın yeniden başladı.



Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi



Acun Ilıcalı Yusuf'un annesinin sağlık durumuyla ilgili şu bilgileri paylaştı; 'Zinnet Hanım'ın tansiyonu düştü. Şuan konuşabiliyor. Ama kontrol amaçlı doktorlarımızın gözetiminde tutuyoruz' dedi.



Reklam arasının ardından Yusuf annesinin fenalaşmasıyla ilgili duygusal bir konuşma yaptı. Yusuf, üzücü olay sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.