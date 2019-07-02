O sendikadan açlık grevi tehdidi!

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, belediyelerdeki işe iadeler konusunda açıklama yaptı. Arslan, taleplerin karşılanmaması durumunda Kurban Bayramı'ndan sonra açlık grevine başlayacaklarını söyledi.



Arslan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



'Belediyelerdeki işe iadeler konusunda taleplerimiz karşılanmazsa Kurban Bayramı'ndan sonra açlık grevine başlayacağız.'







YÜRÜYÜŞ BAŞLATMIŞLARDI



Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikasının, Bolu Belediyesi'ndeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla geçen haftalarda 'Emek ve Adalet Yürüyüşü' başlatmıştı.