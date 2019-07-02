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O sendikadan açlık grevi tehdidi!

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Belediyelerdeki işe iadeler konusunda taleplerimiz karşılanmazsa Kurban Bayramı'ndan sonra açlık grevine başlayacağız." dedi.

Güncel / 02 Temmuz 2019 Salı 11:22
O sendikadan açlık grevi tehdidi!

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, belediyelerdeki işe iadeler konusunda açıklama yaptı. Arslan, taleplerin karşılanmaması durumunda Kurban Bayramı'ndan sonra açlık grevine başlayacaklarını söyledi.

Arslan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Belediyelerdeki işe iadeler konusunda taleplerimiz karşılanmazsa Kurban Bayramı'ndan sonra açlık grevine başlayacağız.'



YÜRÜYÜŞ BAŞLATMIŞLARDI

Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikasının, Bolu Belediyesi'ndeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla geçen haftalarda 'Emek ve Adalet Yürüyüşü' başlatmıştı.

ProtestoMahmut ArslanKurban BayramıAdalet Yürüyüşü


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