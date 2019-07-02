Irak'tan makarnaya ambargo!

Türkiye, Amerika'nın işgalinden sonra zor duruma düşen Irak'a yıllardır yardım yapıyordu.



PARA GÖNDERDİK, EĞİTİM VERDİK...



Maaşların ödenmediği ülkeye para yardımları yapıldı, terör örgütlerinin saldırıları nedeniyle askerlere eğitim verildi.



TÜRKİYE'YE AMBARGO



Irak ise Türkiye'ye karşı tavrını değiştirdi.



Türk ürünlerine ambargo koyan Bağdat yönetimi, yumurtadan sonra Türk makarnasına da yasak getirdi.



5 MİLYAR DOLAR



Dönemin Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin isteği üzerine Türkiye, Irak'a 5 milyar dolar kredi verileceğini açıklamıştı.