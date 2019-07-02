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Irak'tan makarnaya ambargo!

Irak, Türk yumurtasından sonra makarnalara da kapısını kapattı.

Dünya / 02 Temmuz 2019 Salı 09:36
Irak'tan makarnaya ambargo!

Türkiye, Amerika'nın işgalinden sonra zor duruma düşen Irak'a yıllardır yardım yapıyordu.

PARA GÖNDERDİK, EĞİTİM VERDİK...

Maaşların ödenmediği ülkeye para yardımları yapıldı, terör örgütlerinin saldırıları nedeniyle askerlere eğitim verildi.

TÜRKİYE'YE AMBARGO

Irak ise Türkiye'ye karşı tavrını değiştirdi.

Türk ürünlerine ambargo koyan Bağdat yönetimi, yumurtadan sonra Türk makarnasına da yasak getirdi.

5 MİLYAR DOLAR

Dönemin Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin isteği üzerine Türkiye, Irak'a 5 milyar dolar kredi verileceğini açıklamıştı.

BağdatIrakTürkiyeMilyar Dolar


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