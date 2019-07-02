USD (Alış - Satış) : 5,68 - 5,69 EURO (Alış - Satış) : 6,44 - 6,45

İllerin vekil sayısı değişti!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK),illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını yeniden belirledi. Buna göre, Kırşehir, Tekirdağ Ve Bayburt'un çıkaracağı vekil sayıları birer artarken, İstanbul'un 2 Mersin'in ise vekil sayısı 1 azaldı

Siyaset / 02 Temmuz 2019 Salı 10:33
İllerin vekil sayısı değişti!

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, YSK, 31 aralık 2018 tarihli Türkiye İstatistik Kurumu'nun nüfus verilerine göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını tekrar tespit etti. YSK'nın kararına göre, iki milletvekili sayısı düştü. İstanbul'un çıkaracağı vekil sayısı 98'den 96'ya, Mersin'in çıkaracağı vekil sayısı 13'ten 12'ye düştü. Kırşehir, Tekirdağ ve Bayburt'un ise vekil sayısında artış yaşandı. Bayburt'un vekil sayısı 1'den 2'ye, Tekirdağ'ın vekil sayısı 7'den 8'e, Kırşehir'in vekil sayısı ise 2'den 3'e çıktı.



İSTANBUL 96 VEKİL OLDU

Son karar sonrası İstanbul'un vekil sayısı 96, Ankara'nın vekil sayısı 36, İzmir vekil sayısı 28, Bursa'nın vekil sayısı ise 20 olarak belirlendi. YSK, çıkaracağı vekil sayısı 18'in üzerinde olan İstanbul'un 3, Ankara, İzmir ve Bursa'nın ise 2 secim çevresi olarak devam etmesini kararlaştırdı.

MersinMilletvekili SayısıMilletvekiliTürkiye İstatistik KurumuHabertürk


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı