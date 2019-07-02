Fuhuş baskınında yakalanan kadında HIV virüsü çıktı

Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Mehmet D. (50), Hasan Hüseyin D. (53) ile Erdal Y.'nin (46) yabancı uyruklu kadınları kente getirdiği ve otomobilde para karşılığı erkeklerle cinsel ilişkiye zorladığı bilgisini aldı.



Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan polis, cumartesi günü kentin en işlek caddelerinden birinde fuhuş pazarlığı yapan Mehmet D., Hasan Hüseyin D., Erdal Y. ile Havva C. ve Azerbaycan uyruklu Hatavan M.'yi gözaltına aldı. 'Çavuş' lakaplı Mehmet D.'nin, kentteki lisede memur olarak görev yaptığı belirtildi.



SINIR DIŞI EDİLMİŞTİ



Havva C. ve Havatan M., emniyetteki sorgusunun ardından serbest kaldı. Havatan M.(35), sınır dışı edilirken, adliyeye sevk edilen Mehmet D., Hasan Hüseyin D. ve Erdal Y. ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Sınır dışı edilen Havatan M.'nın sağlık kontrolü sonrası yapılan tetkiklerinde cinsel yolla buluşan ve AIDS'e yol açan HIV virüsü taşıdığı ortaya çıktı.