FETÖ'nün TSK yapılanmasına darbe!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, kamuya açık büfe, market ve benzeri yerlerde kurulu sabit/kontörlü hatlar üzerinden örgüt içi iletişim kurduğu tespit edilen yeni isimlere ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, 1 albay, 1 yarbay, 3 yüzbaşı, 6 üst teğmen, 1 teğmen, 22 astsubay, 3 uzman ve 3 askeri öğrenci olmak üzere 40 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli olmak üzere 15 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.



Yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri polis ekiplerince devam ediyor.



Kaynak : İHA

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