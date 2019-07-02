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Dünyayı hareketlendiren olay! 14 Rus asker zehirlenerek öldü

Rusya karasularındaki bir denizaltıda çıkan yangın sonucu 14 denizci dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Kremlin'den açıklama geldi.

Dünya / 02 Temmuz 2019 Salı 22:03
Dünyayı hareketlendiren olay! 14 Rus asker zehirlenerek öldü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Rus denizcinin hayatını kaybettiği yangın nedeniyle programını iptal etti.

PUTİN PROGRAMINI İPTAL ETTİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in, 14 Rus denizcinin hayatını kaybettiği yangın nedeniyle programını iptal ettiğini, kısa süre içinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geleceğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Deniz Kuvvetleri için okyanusu inceleyen Rus su altı araştırma gemisinde 1 Temmuz'da yangın çıktığı bildirilmişti.

Açıklamada, biyometrik ölçümlerin yapıldığı sırada çıkan yangında 14 denizcinin öldüğü belirtilmişti.

Rus basınında çıkan bazı haberlerde, yangının 'Loşarik' adıyla bilinen ve nükleer enerjiyle çalışan istihbarat denizaltısında çıktığı öne sürülüyor.

PUTİN: BÜYÜK BİR KAYIP

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus su altı araştırma gemisinde çıkan ve 14 denizcinin hayatını kaybetmesine neden olan yangına ilişkin 'Kazanın meydana geldiği gemi sıradan bir gemi değildi. Hayatını kaybeden 14 kişi arasında 7 birinci seviye kaptan vardı ve 2'si Rusya Kahramanı ödülüne sahipti. Bu kaza Rusya ve ordumuz için büyük bir kayıp.' dedi.

'NÜKLEER MOTORLU OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ...'

Rus Haber Ajansı RBC'nin haberinde yangının yaşandığı AS-12 tipi su altı gemisinin nükleer motorlu olduğu iddia edilmişti ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada yayılan nükleer sızıntı iddialarının ardından, Norveç Radyasyon ve Nükleer Güvenlik Kurumu'ndan bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Rus denizaltı kazasının yaşandığı bölgede yüksek seviyede radyasyon gözlenmediği, Rus meslektaşlarının olayın bir gaz patlaması olduğu yönünde bilgi verdikleri ifade edildi.

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