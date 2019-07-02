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Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de

Japonya temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin’e geldi.

Siyaset / 02 Temmuz 2019 Salı 10:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
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Çin’in başkenti Pekin’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pekin Havaalanı’nda Çinli yetkililer tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından Büyük Halk Sarayı’nda resmi törenle karşılanacak. Erdoğan ve Şi, baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye katılacak. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şi tarafından onuruna verilecek akşam yemeğine iştirak edecek.

Çin ziyareti sırasında bölgesel ve uluslararası gündemdeki konuların ele alınması bekleniyor. Kaynak : İHA

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ÇinliCumhurbaşkanıDevlet BaşkanıUluslararasıRecep Tayyip Erdoğan


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