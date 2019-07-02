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CHP'nin Anadolu Ajansı başvurusu kabul edildi

Yüksek Mahkeme CHP'nin, Anadolu Ajansının Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlanmasıyla ilgili olarak açtığı iptal başvurusunu kabul etti.

Güncel / 02 Temmuz 2019 Salı 17:00
CHP'nin Anadolu Ajansı başvurusu kabul edildi

CHP, Anadolu Ajansının Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlanmasıyla ilgili olarak Anayasa Mahkemesine iptal davası açtı. Yüksek mahkeme, CHP'nin başvurusunu kabul etti.

CHP, ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURDU

CHP, 33 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin Anadolu Ajansı'nın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlayan maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.



AYM GENEL KURULU, İNCELEMEDE EKSİKLİK GÖRMEDİ

AYM Genel Kurulu, başvuruya dair dün gerçekleşen gündem toplantısında ilk incelemeyi yaptı. İlk incelemede eksiklik görmedi. Yüksek mahkeme iptal istemini esastan görüşerek karar verecek.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 19.04.2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Anadolu Ajansı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlanmıştı. Yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Anadolu Ajansı'nın faaliyet, bütçe, örgütlenme ve insan kaynakları yönetimi üzerinde denetim yetkisine sahip olacaktı.

Prof. Dr. Fahrettin Altun idaresinde yurt içinde ve uluslararası alanda Türkiye'nin iletişim ve tanıtım faaliyetlerini yöneten Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın yetkileri arasında Basın İlan Kurumu ve TRT'nin denetimi yer alıyor.

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