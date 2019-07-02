AB'de kabine değişikliği

Avrupa Birliği, ekim ve kasım aylarında dolacak olan AB sorumlularının yerine gelecek isimleri belirledi.



AB liderleri, AB Konseyi Başkanlığına Charles Michel, AP Başkanlığına Sergei Stanishev, AB Yüksek Temsilciğine Josep Borrell, Avrupa Merkez Bankası Başkanlığına ise Christine Lagarde'ın atanması konusunda mutabık kaldı.



KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ



Brüksel zirvesinde liderler üç gündür AB Komisyon Başkanı ve Parlamento Başkanı olmak üzere AB Yüksek Temsilcilerinin isimlerinde uzlaşmaya çalışıyor. Birliğin en önemli makamlarında yapılan değişiklikler neticesinde pek çok isim, makamını yerine geleceklere bırakacak.



JUNCKER-VON DER LEYEN



AB'nin en renkli simalarından biri olan Jean Claude Juncker'in görev süresi ekim sonunda dolacak. Juncker'in yerine geçmesine oy birliği ile Alman Savunma Bakanı Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in atanması konusunda karar kıldı.



Leyen, Türkiye ile İncirlik konularında yaşadığı problemlerle hatılanıyor.



DONALD TUSK-CHARLES MİCHEL



Avrupa Konseyi Başkanlığı için liberal bir isim olan Belçika Başbakanı Charles Michel aday gösterildi.



Charles Michel Belçika'da Başbakanlık koltuğundan istifa ederek ayrılmıştı. BM'nin Göçmen Paktı konusuna karşı çıkan Michel, göçmen ve mülteci karşıtı olarak biliniyor.



ANTONIO TAJANI-SERGEI STANISHEV



2017 yılında göreve gelen İtalyan Antonio Tajani'nin yerine gelecek olan Sergei Stanishev Türkiye'nin yakından tanıdığı bir isim olarak bulunuyor. Selahattin Demirtaş ile görüşme yapmak için 2016 yılında Türkiye'ye gelen Stanishev, Avrupalı sosyalist hareketin bir parçası.



MOGHERİNİ-JOSEP BORRELL



Türkiye'nin yakından tanıdığı ve özellikle göçmenler konusunda ismini sıkça duyduğu Mogherini için de yolun sonu göründü. Görev süresinin bitmesiyle makamından ayrılacak olan Mogherini, yerini İspanya'nın Dışişleri Bakanı olan Josep Borrell'e bırakacak.



MARIO DRAGHI- CHRISTINE LAGARDE



Avrupa'nın ekonomik olarak en büyük kurumu olan Avrupa Merkez Bankası'nın başkanılığına IMF'nin başkanı olan Christine Lagarde getiriliyor. Bu konuda mutabık kalan Avrupa üyeleri, IMF tecrübesi bulunan Lagarde'yi Avrupa'nın ekonomisine patron yapacak.



Lagarde geçmişte Türkiye ekonomisine yönelik manipülatif mesajlar da vermiş bir kişi olarak hatırlanıyor.

