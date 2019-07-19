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Türk jetleri Karacak'ı vurdu

Irak'ın kuzeyinde teröristlerin üs olarak kullandığı Karacak bölgesine düzenlenen geniş kapsamlı hava harekatında birçok hedef imha edildi. Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan Karacak'a yönelik hava harekatında sadece teröristlere ait tesislerin hedef alındığı bildirildi.

Güncel / 19 Temmuz 2019 Cuma 11:03
Türk jetleri Karacak'ı vurdu

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyine teröristlerin üs olarak kullandığı Karacak bölgesine dün gece geniş kapsamlı bir hava harekatı düzenlendi. Büyük oranda yerli ve milli mühimmat ile İHA'ların kullanıldığı harekatla teröristlere ait silah mevzii, barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan çok sayıda hedef imha edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile komandolar teröristlerin inlerine girmeyi sürdürürken, hava harekatlarıyla da sınır ötesindeki terör hedeflerinin tek tek vurulmaya devam ettiği belirtildi.

"Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla halihazırda devam etmekte olan Pençe Harekatı ile koordineli olarak, uluslararası hukuktan doğan haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Karacak bölgesine dün gece geniş kapsamlı bir hava harekatı icra edilmiştir" ifadesine yer verilen açıklamada, harekatla teröristlere ait silah mevzii, barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan çok sayıda hedefin imha edildiği bildirildi.

Harekatta büyük oranda yerli ve milli mühimmat ile İHA'ların kullanıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Harekatta, sadece teröristlere ait tesisler hedef alınmış, sivil halkın zarar görmemesi için azami gayret sarf edilmiştir. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan azim ve kararlılıkla devam edecek, şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır." ifadesi paylaşıldı.

Türk JetleriIrakHava HarekatıUluslararasıTeröristler


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