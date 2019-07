Tatilinizi Foça'da Geçirmek İçin 5 Neden

Foça'da geçireceğiniz bir yaz tatili unutulmaz anlar yaşamanızı sağlayacak. Sizlere Foça'da tatil yapmanız için bazı nedenler sıralayacağız. Ancak öncesinde Foça'nın eski ve yeni olmak üzere ikiye ayrıldığını belirtelim. Sizlere önerimiz eski Foça'ya gitmeniz olacak! Şimdi Foça Gezilecek Yerler rehberimize başlayalım.



1- Fok Balıkları



Bilmeyenler için Akdeniz foklarının neslinin tükenmekte olduğunu üzülerek belirtelim. Foça'ya gittiğinizde eğer şansınız varsa fokları görebilirsiniz. Maalesef fokların sayısı her geçen gün azalıyor. Tüm dünyada sadece 4 yerde yaşayabilen bu fokların yaşam alanlarından biri de FoçaSiren kayalıkları oluyor. Elbette sizlere fokları görme garantisi vermiyoruz. Ancak görme ihtimali bile burada tatil yapmak için yeterli bir neden oluyor.



2- Foça Sokakları



Foça'nın buram buram nostalji kokan sokakları ve taş evleri, sokaklarda benzersiz bir yürüyüş yapmanızı sağlıyor. Özellikle her gün yürüyüş yaparak tatil yapmayı sevenler için bu nadide beldenin en iyi seçeneklerden biri olduğunu belirtebiliriz. Muhteşem bir doğaya sahip olması da benzersiz manzaralar eşliğinde harika fotoğraflar çekmenizi sağlayacak. Foça henüz yozlaşmadan huzurlu, güzel ve sessiz bir tatil beldesinde tatil yapmanın keyfini siz de yaşayın. Foça'da sabaha kadar devam eden müzik sesleri eşliğinde uyumak zorunda kalmazsınız. Aynı zamanda sokakları çok fazla kalabalık olduğu için yürümekte ya da çeşitli aktivitelere katılmakta da zorlanmazsınız. Türkiye'de hala böyle bir yerde tatil yapma şansınız varken bu fırsatı değerlendirin. Birbirinden güzel tasarımları ile Foça Otelleri de güzel konaklama imkanı sunuyor.



3- Beşkapılar Kalesi



Tatil yaparken aynı zamanda tarihi yerleri gezmekten hoşlanıyorsanız bu belde tam size göre demektir. Beşkapılar kalesi ve surları geçmiş zamana keyifli bir yolculuk yapmanızı sağlayacak. Eski dönemlerde Foça'ya giriş yapılan 5 adet kapıdan ismini alan beş kapılar Kalesi'nin yanı sıra Athena tapınağı da mutlaka görmeniz gereken yerlerden biridir. Athena Tapınağı'nın antik dönemde bu bölgeyi koruduğuna inanılıyordu. Açıkçası Beşkapılar Kalesi'nin ve surlarının çok iyi korunduğunu maalesef söyleyemeyiz. Kalenin 1 bölümü ve soruların bir kısmı yıkılmış durumda. Ancak kalan yerler sizi fazlasıyla etkilemeyi başaracak.



4- Kozbeyli Köyü



Elbette Foça'ya bağlı çok sayıda farklı köy bulunuyor. Ancak bu köyler arasından sizlere önerimiz Kozbeyli Köyü'nü gezmeniz olacak. Köye adım attığınız andan itibaren niçin size önerdiğimizi net bir şekilde görebileceksiniz. Kozbeyli Köyü tatilinizi Foça'da geçirmeniz için harika bir nedendir. Foça'nın kendine has ruhunu ve dokusunu bu köyde çok daha net bir şekilde hissedebilirsiniz. Köye gittiğinizde mutlaka gezdiğinize eşsiz dibek kahvesi keyfi ile mola verin. Sonrasında köy sokaklarını ve köy meydanını gezmeye devam edebilirsiniz. Bu köyde tamamen doğal şekilde yetiştirilmiş pek çok gıdayı satın alma şansınız da bulunuyor.



5- Tekne Turu



Bilmeyenler için aktaralım. İzmir'de yaptığınız tatillerin olmazsa olmazlarından biri de tekne turlarıdır. Son derece sevimli bir şekilde dizayn edilmiş olan teknelerle keyifli bir tekne turuna çıkabilirsiniz. Foça'dan hareket eden tekne turları fok balıklarının yaşadığı Siren kayalıkları, incir adası ve orak adası gibi görülmeye değer duraklara uğruyor. Tekne turları hep sabahları hem de akşam üzerleri düzenleniyor. Sabahları saat 10 ile 11 arasında düzenlenen tekne turları akşam üzeri saat 15'ten güneş batana dek devam ediyor. Ancak yılın çeşitli dönemlerinde tekne turu saatleri değişebiliyor. Bu nedenle Foça'ya gittiğinizi öncelikle tekne turlarının kaçta başladığını öğrenmenizde fayda var. Turlar ücretli ancak gayet cüzi bir meblağ olduğundan bütçeyi zorlayacak bir ödeme yapmanız gerekmiyor. Turlar yaklaşık 45 dakika sürüyor.