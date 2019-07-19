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Hürmüz Boğazı'nda gerginlik!

İran, Hürmüz Boğazı'nda İngiliz bandıralı bir tankere el koyduklarını açıkladı.

Dünya / 19 Temmuz 2019 Cuma 21:27
Hürmüz Boğazı'nda gerginlik!

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait petrol tankerini alıkoydu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere bandıralı Stena Impero adlı petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Stena Impero adlı İngiliz petrol tankeri, denizcilik kurallarına riayet etmemesi nedeniyle Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Birinci Bölge Birliği tarafından durduruldu."

Söz konusu tankerin, müdahalenin ardından yasal prosedürler için İran kıyılarına çekildiği bildirildi.

Deniz KuvvetleriİngiltereHürmüz BoğazıDevrimPetrol


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