Firmalar acil 45 bin 836 işçi arıyor!

Türkiye İş Kurumu (İşkur), işverenden gelen talep doğrultusunda son bir aya ait açık iş sayısını açıkladı.



Türkiye genelinde işveren, İşkur üzerinden 45 bin 836 eleman arıyor. Bunun 9 bin 487'si beden işçisi, yani ‘vasıfsız.' Yaklaşık 37 bini ise gıdadan turizme, tekstilden inşaata birçok alanda işçi arayışını içeriyor. İşkur, 2019'un ilk altı ayında da 768 bin 627 bin kişiyi işe yerleştirdi.



BAŞVURU NASIL YAPILIR?



İşsiz olan, iskur.gov. tr adresinden siteye kaydolup, TC kimlik numarasıyla başvuru yapabiliyor. Kişi, özgeçmişindeki kişisel bilgilerle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor. İsteyen İşkur il müdürlüklerinden de sisteme üye olup, kendine uygun işe başvurabiliyor. Yurtiçi ve yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan ulaşabiliyor. İsteyen İşkur il müdürlüklerinden de sisteme üye olup, kendine uygun işe başvurabiliyor. Yurtiçi ve yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.



77 LİRA HARÇLIK



İşkur, herhangi bir vasfı olmayan kişileri meslek sahibi yapabilmek için ücretsiz ‘mesleki eğitim kursları' düzenliyor. Üstelik meslek öğrenen işçilere günlük 77 lira veriyor. Programa katılabilmek için İşkur'a kayıtlı olmak gerekiyor. 16-70 yaş arası ve ilköğretim-üniversite eğitimli herkes başvurabilir. Detaylı bilgi, iskur.gov.tr adresinden alınabilir.