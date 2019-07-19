Balkonda cinsel ilişki feci sonla bitti!

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde bir dairede verilen cinsel ilişki partisi, feci sonla bitti.



Bir çift, ilişkiye girerken dokuzuncu kattaki balkondan aşağı düştü. Kadın, adamın düşüşünü yumuşatmaya çalışırken hayatını kaybetti.



Yerel medya, kadın ve adamın iki kişinin daha dâhil olduğu cinsel ilişkide dengelerini kaybedip düştüklerini bildiriyor.



Olayın bir başka akıl almaz tarafı, sevgilisi öldükten sonra adamın tepkisiydi. Kadının yarı çıplak cesedini olduğu yerde bırakan adam, yukarı çıkıp yeniden partiye katıldı.



Adam, polisler tarafından izlendi ve yakalandı. Şu anda soruşturma altında.



Görgü tanıklarının ifadesine göre, apartmanın onuncu katında oturanlardan biri aşağı televizyon fırlattı. Söz konusu televizyon kadının ölümüne yol açmış olabilir.