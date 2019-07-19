USD (Alış - Satış) : 5,69 - 5,70 EURO (Alış - Satış) : 6,39 - 6,40

Balkonda cinsel ilişki feci sonla bitti!

Yerel medya, bir apartmanda verilen partide kadın ve adamın iki kişinin daha dâhil olduğu cinsel ilişkide dengelerini kaybettiklerini bildiriyor. Yere çakılan kadın öldü, hayatta kalan erkek ise yukarı çıkıp yeniden partiye katıldı.

Dünya / 19 Temmuz 2019 Cuma 12:07
Balkonda cinsel ilişki feci sonla bitti!

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde bir dairede verilen cinsel ilişki partisi, feci sonla bitti.

Bir çift, ilişkiye girerken dokuzuncu kattaki balkondan aşağı düştü. Kadın, adamın düşüşünü yumuşatmaya çalışırken hayatını kaybetti.

Yerel medya, kadın ve adamın iki kişinin daha dâhil olduğu cinsel ilişkide dengelerini kaybedip düştüklerini bildiriyor.

Olayın bir başka akıl almaz tarafı, sevgilisi öldükten sonra adamın tepkisiydi. Kadının yarı çıplak cesedini olduğu yerde bırakan adam, yukarı çıkıp yeniden partiye katıldı.

Adam, polisler tarafından izlendi ve yakalandı. Şu anda soruşturma altında.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, apartmanın onuncu katında oturanlardan biri aşağı televizyon fırlattı. Söz konusu televizyon kadının ölümüne yol açmış olabilir.

TelevizyonPetersburgCinsel İlişkiRusya


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı