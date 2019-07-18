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Türk diplomatı şehit eden kişinin kimliği açıklandı

Iraklı yetkili makamlar, Erbil’de Türk diplomatın şehit olduğu saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliğini açıklayarak fotoğrafını yayınladı.

Dünya / 18 Temmuz 2019 Perşembe 23:16
Türk diplomatı şehit eden kişinin kimliği açıklandı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir kişinin şehit edildiği, 2 Irak vatandaşının hayatını kaybettiği saldırının faillerinden birinin kimlik bilgileri paylaşıldı.

Açıklamada, saldırının faillerinden birinin 1992 Diyarbakır doğumlu Mazlum Dağ olduğu belirtildi.

Saldırganın fotoğrafını da paylaşan Emniyet Müdürlüğü, söz konusu kişi hakkında bilgiye sahip vatandaşlara güvenlik güçlerine ihbarda bulunma çağrısı yaptı.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin saldırganı arama çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.



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