Tek elden yönetiliyor! Sosyal medyada FETÖ'nün 10 taktiği

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın projesi olarak hayata geçirilen Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (SODİGEM), FETÖ'nün sosyal medyadaki yöntem ve taktiklerini ortaya koyduğu raporunun ayrıntılarına ulaşıldı. Raporda, FETÖ ile ilgili “ilk dijital terör örgütü” tespiti yer aldı. Sosyal medya ve uygulamalarının FETÖ için kriminal iletişim aracı olduğu, Türkiye'de dijital ortamı FETÖ kadar kendi amaçları doğrultusunda bu şekilde yoğun kullanan başka bir örgütün olmadığı aktarıldı.



SANAL CASUSLUK



FETÖ'nün bilişim, telekomünikasyon, yazılım gibi alanlara dönük yatırım yaptığı ve eleman yetiştirdiğine dikkat çekilirken, en çok yuvalandığı kurumların başında bilişim kurumları geldiği anlatıldı. Raporda, FETÖ'nün sosyal medya üzerinden algı yönetimi için kendine özgü yöntem ve teknikler kullandığı, bu kapsamda da örgüt üyelerine çeşitli talimatnamelerle sosyal medya üzerinden nasıl algı yönetimi yapacaklarını bildirdiği belirtildi. FETÖ mensuplarının sosyal medya ve ağlarda akla gelen her türlü kimliğe büründüğü, farklı siyasal görüşlere sahip izlenimi vererek sanal casusluk yaptığı vurgulandı. Rapora göre, FETÖ, bilgi kirliliği ve kara propaganda yapan “troll ordusu” kurdu. Örgüt genellikle Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest gibi sosyal mecralar ile “Change.org” vb. kampanya maksatlı sosyal ağlarda faaliyetlerini yürütüyor.



6 DİLDE KARA PROPAGANDA



Sosyal medyadaki faaliyetleri “Sosyal Medya Birimi” aracılığıyla yönetilen FETÖ'nün mesajları, tek merkezden yayınlanıyor, “distribütör hesaplar” aracılığıyla da yayılıyor. Türkiye genelinde ve bulundukları her ülkede sosyal medya sorumluları bulunuyor. FETÖ üyeleri 6 dilde kara propaganda yapıyor. Özellikle elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye teslim edilmemesi için sosyal medya üzerinden uluslararası kamuoyu oluşturulmaya çalışılıyor.



PRİME-TİME SAATLERDE SOSYAL MEDYADA



Yurt dışından paylaşım yapan kaçak FETÖ'cüler, sosyal medyada genellikle gerçek isimlerini kullanırken, yurt içindekiler ise güvenlik gerekçesiyle kurgulanan sahte isimler üzerinden izleme, paylaşma işlemi yapıyor. Hesaplar mahkeme kararı ile kapatıldığında ise yurt dışı VPN ya da DNS kullanılıyor. Örgüt en az beş sahte hesap açma ve günlük kotalı mesaj atma talimatı verdiği üyelerine “en çok paylaşım yapma” ödülü de veriyor. Örgüt üyeleri, sosyal medyanın en çok kullandığı saatler olan (prime-time) 20.00 ile 23.00 arasında yoğun paylaşımlarda bulunuyor.



İŞTE RAPORDAKİ FETÖ TAKTİKLERİ



1. Gündem yaratma: Devleti zor duruma düşürücü en ufak gündem maddesini bile bazen içeriden birisi bazen de farklı siyasal kimlik içinde işlemekte ve büyütmektedir.



2. Devletin organlarını suçlu, hukuksuz gösterme: Devleti, hükümeti, güvenlik ve yargı organlarını alenen suçlamak, kanuni uygulamaları ve yasaları çarpıtma amaçlı olarak mesaj, ileti, görüntü kurgulamaktadır.



3. Tehdit, sindirme, yıldırma ve şantaj: FETÖ üyeleri, kendilerine karşı olduğunu tespit ettiği kişilere gözdağı vermek, onları sindirmek ve korkutmak için bireysel telefonları, adresleri ve hatta yakınlarının bilgilerini dolaşıma sokmaktadır.



4. Hedef saptırma: Örgüt üyeleri 'Sahte Bayrak' (False Flag) adı verilen bir yöntemle bir anda dikkatleri farklı yönlere çekme amaçlı mesajlar yayınlayabilmektedir.



5. Değerlerin istismarı: Örgüt, toplumun dini inancından, geleneklerinden ve vicdanından faydalanarak mağduriyet algısı oluşturmak için özellikle kurgulanmış resim ve görüntüleri dolaşıla sokmaktadır.



6. Hedef gösterme: Örgüt kendisine zararlı olduğunu değerlendirdiği kişi, kurum ya da kuruluşları hedef haline getirici sahte belge, ses kayıtları ya da görüntüleri dolaşıma sokabilmektedir. Bunun için özellikle Twitter ve Facebook kullanılmakta.



7. Hukuku yanıltmaya çalışma: Özellikle örgüt üyelerinin yargılama sürecinde yargı erkine olan güveni zedelemek, kafa karışıklığı yaratmak ve böylece adaleti etkilemek amacıyla sözde tutarsız bilgi, karar ve yorumları dolaşıma sokmaktadır.



8. Terör örgütünü meşru gösterme: Türkiye Cumhuriyeti Devletini yıkmaya dönük hain darbe girişimini yapan örgütü, dini hizmet amaçlı ve eğitim gönüllüsü gibi meşru bir örgüt şeklinde sunma amaçlı yayınlanan mesajlar bu amaca hizmet etmek üzere gönderilmektedir. Özellikle yurt dışında bu algıyı yaratmak için farklı dillerde Youtube üzerinden videolar yayımlanmaktadır.



9. Terör örgütü mensuplarına moral verme, motivasyon artırma: Çözülme sürecine giren örgüt mensuplarının direnme gücünü artırmak, cesaretlendirmek, ve yüreklendirmek amaçlı 'güç gösterisi' temalı mesajlardır. Twitter'da 'doğrudan mesaj' (DM) uygulaması ile birebir iletişim de kurulmaktadır.



10. Mağduriyet algısı yaratmak: 15 Temmuz menfur darbe girişimi esnasında yüzlerce şehit verilmesine rağmen darbe girişiminin asıl mağdurlarının kendileri olduğuna dönük olarak verilen mesajlardır. Bu kapsamda, çeşitli kampanyalar düzenleyerek ve sanal müzeler oluşturarak bu amaçlarını gerçekleştirmek istemektedirler. Ayrıca, toplumda tanınmış kişilerden sosyal ağlarda mesaj atmalarını talep etmektedirler.