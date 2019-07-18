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TBMM Doğu Akdeniz için ortak bildiri yayınladı

AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti, Doğu Akdeniz için ortak bildiriye imza attı. Doğu Akdeniz'deki değinen bildiriye HDP imza atmadı.

Siyaset / 18 Temmuz 2019 Perşembe 20:36
TBMM Doğu Akdeniz için ortak bildiri yayınladı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de petrol, doğalgaz aramasını durdurmaya yönelik yaptırımlarına ilişkin, AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti ortak karar aldı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri sebebiyle aldığı tehditler üzerine birlik olan partilerin arasına HDP katılmadı.



DOĞU AKDENİZ BİLDİRİSİ

AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti ortak bildirisinde; 'Bizler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partiler olarak Doğu Akdeniz bölgesi hidrokarbon kaynaklarının paylaşımı konusunda, bir oldu-bittiye getirerek Kıbrıs Türk'ünün ve Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuk temelindeki meşru hak ve çıkarlarını görmezlikten gelme, yok sayma, hesaba katmama yönündeki tüm girişimleri, hesapları şiddetle telin ediyor, bu yönde siyaset yürüten çevrelerin politikalarına her hal ve şartta karşı olduğumuzu en açık ifade ile ortaya koyuyoruz.' denildi.

DoğalgazSiyasi PartilerDoğu AkdenizUluslararasıİyi Parti


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