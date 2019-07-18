Senetle Para Veren Yerler

Genellikle kısa vadeli ve düşük miktarlarda nakit ihtiyacını karşılamak için faktöring şirketleri, vatandaşlara büyük kolaylık sağlamaktadır. Günümüzde Türkiye'nin birçok bölgesinde yerel ve kurumsal faktöring firmaları bulunmaktadır. Bu şirketler üzerinden başvurularını gerçekleştirerek kısa süreli nakit ihtiyacınızı, senet karşılığı kolayca giderebilirsiniz.Türkiye'de ikrazatçı firmalar olarak faaliyetlerine başlayan ve oldukça güvensiz bir şekilde, vatandaşların nakit sıkıntısına çözüm üreten şirketler, zaman içinde Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu tarafından yapılandırılmıştır. Günümüzde BDDK'ya kayıtlı olarak hizmet veren yaklaşık 61 tane faktöring firması bulunmaktadır. Bu firmalar üzerinden senet karşılığı para çekebilirsiniz.



Şirketlerin Senetle Para Verme Şartları Nelerdir?

Faktöring şirketleri sayesinde bankalar ihtiyaç duymadan nakit sıkıntınızı gidermeniz mümkündür. Bankalara göre daha hızlı ve kolay nakit para veren finans şirketleri, genellikle müşterilerinden;



• Herhangi bir senet borcu bulunmaması (vadesi gelemeyen senetlerde dâhil)

• Fatura karşılığı bir alacak için senettin düzenlenmiş olması

• Gelir durumunun kanıtlanması

• Vade seçeneğinin belirlenmesi vb.



Daha birçok farklı koşul aranmaktadır. Ancak, daha önce banka sicilinde herhangi bir bozukluk olmamış ya da ödemelerini gününde yapmış kişilerin, faktötinglerden senet karşılığı kolayca para çekmesi mümkündür. Türkiye'de çeşitli bankalara ait faktöring şirketleri de bulunmaktadır. Eğer kurumsal bir şirket üzerinden senetle para çekmek istiyorsanız, bankaların faktöring hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.



Senetle Para Veren Şirketler

Nakit ihtiyacını karşılamak için faktöring şirketleri, en uygun senetle para çekme yöntemidir. Özellikle kişilerin dolandırıcılık ve yasa dışı senet faaliyetlerine maruz kalmamaları için kurumsal hizmet veren finans şirketlerini tercih etmeleri tavsiye edilmektedir. Türkiye'de BDDK'ya kayıtlı olarak hizmet verdiği belirtilen 61 adet faktöring şirketi bulunmaktadır. Bu şirketlerden bazıları;



• Abc faktöring

• Fiba faktöring

• Parafinans

• Zorlu faktöring

• Akın faktöring

• Lider faktöring vb.



Birçok firma senet karşılığı para vermektedir. Nakit ihtiyacınızı gidermek için faktöringlerle anlaşmalar yapmanız size birçok açıdan avantaj sağlayacaktır. Faktöring şirketlerinin sağladığı en büyük avantaj ise bankaların uzun süren işlemlerini beklemek zorunda kalmadan, kolayca nakit para ihtiyacınızı karşılayabilmenizdir.



Faktöring Senet Bozdurma Hesaplama İşlemleri

Herhangi bir faktöring firmasından senet karşılığı para çektiğinizde, kısa süreli nakit ihtiyacınızı kolayca karşılamış olursunuz. Kurumsal bir faktöring firmasından senetlerinizi bozdurma zamanı geldiğinde ise hesapla işlemlerinde;



• Senet tutarı

• Vade miktarı (alacağın vadesi)

• Faktöring ücreti ve

• Faktöring tarafından alınacak komisyon



Yüzde üzerinden senet bozdurma işlemlerinde uygulanan yaygın yöntemlerdir. Alacağın üzerinde bu hesaplamalardan doğan miktarlarda eklenerek, senet karşılığı aldığınız para için ödeme yapmanız istenmektedir. Faktöring firmalarından senetle para veren yerler işlemi yaptıktan sonra geri ödeme koşulları şirketlere göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle herhangi bir faktöring firmasından senet karşılığı para çekmeden önce ödeme koşulları hakkında bilgi alınız.

