Oyun sektörü büyümeye devam ediyor

Bugün internetten bağımsız bir an düşünmek neredeyse imkânsız. Dijitalleşme hayatımızın her alanına etki etmiş durumda. Eğlence dünyamız da bu dönüşümden payını alıyor. Dijital oyun pazarı her geçen gün büyüyor. Bu pazarda oyuncu olmak kadar oyun videosu izlemek de yükselen bir trend haline geldi. Özellikle dijital kuşak olarak adlandırılan Z kuşağı (2000 yılı ve sonrasında doğanlar) bu alanın en büyük takipçisi. Bulut ve streaming çözümleri sunan Medianova’nın yaptığı ölçümler bu anlamda çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor.



Söz konusu şirketin veri takibine göre; Türkiye’de Haziran ayında 2 milyon kişi 24 milyon kez oyun videosu izledi. Her bir kişi ortalama 12 oyun videosu izlerken, oyunda kalma süresi 10 dakika olarak ölçüldü. Okulların yaz tatiline girmesiyle oyun izleme oranlarında yüzde 80, indirme oranlarında ise yüzde 40 artış olduğu tespit edildi.



30 milyon oyuncu var



Dünyada ortalama 2 milyar kişi oyun oynuyor. Küresel ölçekte oyun endüstrisinin 2019’da 152,1 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Pazarı Amerika domine etse de Asya-Pasifik bölgesi de hızla gelişiyor.



Nüfusu 82 milyonu geçen Türkiye’de ise 30 milyona yakın oyuncu var. Oyunlardan elde edilen gelir 1 milyar dolara ulaştı. Bu hasılatın yüzde 50’si mobil, diğer yüzde 50’si ise PC ve oyun konsollarından geliyor. Oyun ekosistemi içinde dünya gelir sıralamasına baktığımızda Türkiye 18’inci sırada yer alıyor. İnternet alt yapısının güçlenmesi, genç nüfusun artmasıyla birlikte pazarın büyümesi öngörülüyor.