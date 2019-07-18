Osman Kavala hakkında flaş karar

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Osman Kavala ile 8 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.



Duruşmayı, Hollanda, İsveç ve İsviçre İstanbul Başkonsolosları, Almanya ve Norveç İstanbul Cumhuriyet Başkonsolosluğu görevlileri, Uluslararası Af Örgütü, Uluslararası Barolar Birliği ve Uluslararası Hukukçular Komisyonu temsilcileri ile HDP'li ve CHP'li bazı milletvekilleri de takip etti.



Duruşmada avukatlar savunma yaptı. Daha önceden görülen Gezi davasında karar verildiği hatırlatıldı, aynı suçtan iki yargılama olamayacağı belirtildi. İddianamenin kendi kendini çürüttüğü öne sürüldü.



KAVALA İÇİN TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI



20 aydır cezaevinde olan Osman Kavala'nın tutukluluk halinin oy çokluğuyla devamına karar verildi.



İDDİANAME



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 657 sayfalık iddianamede, Osman Kavala, Memet Ali Alabora, Ayşe Mücella Yapıcı ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 16 sanık ve 746 müşteki bulunuyor.



İddianamede, sanıkların, 2011'den itibaren yönlendirme yaptıkları, 2013'te meydana gelen olayların ve eylemlerin finansmanıyla koordinasyonunu sağladıkları belirtilerek, tüm sanıklar hakkında 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen iddianamede, bazı sanıkların 'mala zarar verme', 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması', 'ibadethane ve mezarlıklara zarar verme', 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet', 'nitelikli yağma' ve 'nitelikli yaralama' gibi suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması isteniyor.



İddianamede, Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala'nın, 'mala zarar verme, nitelikli mala zarar verme, ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi, kasten yaralama, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet ve nitelikli yağma'' suçlarından 612 yıldan 3 bin 158 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.



İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Osman Kavala ile 8 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.



Duruşmayı, Hollanda, İsveç ve İsviçre İstanbul Başkonsolosları, Almanya ve Norveç İstanbul Cumhuriyet Başkonsolosluğu görevlileri, Uluslararası Af Örgütü, Uluslararası Barolar Birliği ve Uluslararası Hukukçular Komisyonu temsilcileri ile HDP'li ve CHP'li bazı milletvekilleri de takip etti.



Duruşmada avukatlar savunma yaptı. Daha önceden görülen Gezi davasında karar verildiği hatırlatıldı, aynı suçtan iki yargılama olamayacağı belirtildi. İddianamenin kendi kendini çürüttüğü öne sürüldü.

