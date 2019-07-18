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Milas Havalimanı'nda milyon dolarlık yoğunluk

Türk turizminin en önemli merkezlerinden Muğla’nın Bodrum ilçesi, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda zengin turisti ağırlıyor.

Ekonomi / 18 Temmuz 2019 Perşembe 09:58
Milas Havalimanı'nda milyon dolarlık yoğunluk

Özel yat ve tekneleri ile gelen yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra, özel jetleri ile de gelen konuklarda her geçen yıl artış yaşanırken, Milas-Bodrum Havalimanı da yolcu uçaklarından fazla özel jetlere ev sahipliği yapıyor.

Günün her saati yoğun bir hava trafiğine sahne olan Milas-Bodrum Havalimanı, zaman zaman kalkış yapacak uçaklar inişler nedeniyle pistte beklemek ve kısa süreli rötar yapmak zorunda kalıyor.

Milas-Bodrum Havalimanının bir bölümü özel jetlere ayrılırken, milyon dolarlık özel yolcu jet uçakları yolcu taşıma kapasitesine göre birer servet değerinde.

Kiralama fiyatları dudak uçuklatıyor

Günübirlik 7 kişilik bir özel jet'in günlük kirası uçuş mesafesine göre değişiyor. Ankara-İstanbul arası 7 kişilik hafif jetin uçuş kirası 30-35 bin TL'den başlıyor. 9 kişilik bir jet ise 45-50 bin TL arasında değişiyor. Kaynak : İHA

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