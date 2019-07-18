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Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı!

Van'da, düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti, 27 de yaralı var.

3. Sayfa / 18 Temmuz 2019 Perşembe 12:47
Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı!
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Van'da, düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Erçek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kaçak göçmenleri taşıyan 76 AAC 296 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak takla attı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kırsal alanda etrafa savrulan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. 

Kazada ilk belirlemelere göre 15 göçmen hayatını kaybederken, 27 kişi de yaralandı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Kaynak : İHA
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Jandarma112 Acil Servis


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