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Irak'tan Erdoğan'a taziye telefonu

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Erbil'de şehit edilen başkonsolosluk görevlisi diplomat için taziyede bulundu.

Siyaset / 18 Temmuz 2019 Perşembe 19:43
Irak'tan Erdoğan'a taziye telefonu

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Erbil'de şehit edilen başkonsolosluk görevlisi diplomat için taziyede bulundu.

BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak Cumhurbaşkanı Salih, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak Erbil'de dün düzenlenen saldırıda şehit edilen Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomat için taziyelerini iletti. Erdoğan ile Salih arasındaki görüşmede, ikili ve bölgesel konular da ele alındı.



CumhurbaşkanıBaşkonsoloslukDiplomatİletişimRecep Tayyip Erdoğan


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