Emniyet Genel Müdürü değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Yayımlanan Atama Kararına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü görevine Şırnak Valisi Mehmet Aktaş getirildi. Mehmet Aktaş'tan boşalan Şırnak Valiliği'ne, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Valiliği'ne ise bir dönem Hakkari Belediye Başkan vekilliği görevini de yürüten Hakkari Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim atandı.



MEHMET AKTAŞ KİMDİR?



Emniyet Genel Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Aktaş, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. Aksaray- Gülağaç, Malatya -Kuluncak, Muş- Hasköy, Düzce- Cumayeri ve Rize -Çayeli ilçelerinde kaymakamlık görevinde bulunmuştur. 2010-2014 yılları arasında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nde sırasıyla Şube Müdürü, Daire Başkanı olarak görev yapmıştır. Daha sonra İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı görevine getirilmiştir. Aktaş, 2016 yılında Karabük Valiliği'nde ardından da 2017 yılında Şırnak Valiliği'nde Valilik görevlerinde bulunmuştur. Mehmet Aktaş, evli ve 3 çocuk babasıdır.







ALİ HAMZA PEHLİVAN KİMDİR?



Cumhurbaşkanı Atama Kararnamesi ile Şırnak Valiliği'ne atanan Ali Hamza Pehlivan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünden mezun olmuştur. Giresun- Doğankent, Erzincan- Kemah, Giresun -Piraziz, Kahramanmaraş- Göksun, Bursa -İznik ilçelerinde kaymakamlık görevinde bulunmuştur. 2017 yılında Bayburt Valisi olarak atanmıştır.



CÜNEYT EPCİM KİMDİR?



Bayburt Valiliği'ne atanan Cüneyt Epcim, Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olmuştur. Afyonkarahisar- Başmakçı, Artvin- Ardanuç, Çorum- Mecitözü ilçelerinde kaymakamlık görevinde bulunmuştur. 2014 yılında Hakkari Valiliği'ne Vali Yardımcısı olarak atanmıştır.

