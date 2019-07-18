Düzce'de sel felaketi yaşandı!

Düzce'de aşırı yağmur nedeniyle dereler taştı, bazı köy yolları heyelan nedeniyle kapandı, mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı.



Düzce Valiliği, etkili olan kuvvetli sağanak ve toprak kaymasından Cumayeri, Akçakoca ve Gölyaka ilçelerinde 23 köyün etkilendiğini ve köylere ulaşım çalışmalarının tüm hızıyla sürdürüldüğünü açıkladı.



7 KİŞİ KAYIP İDDİASI



Düzce Valisi Zülkif Dağlı, 'Esmahanım köyünden 7 kişi kayıp ihbarı geldi, bunlar teyide muhtaç geldi' dedi.



Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



'İlimizde 17 Temmuz 2019 akşam saatlerinde başlayan yoğun yağış sonrası meydana gelen olumsuzlukları gidermek üzere tüm yetkililer ve kurumlara bağlı ekiplerimiz, araç ve gereçleri ile sahada çalışmalarına devam etmektedir. Yaşanan sel felaketinden dolayı, kapanan yolların açılması ve ulaşılamayan köylere ulaşım çalışmaları tüm hızıyla sürdürülmektedir.'



Şu ana kadar 5 helikopterle 58 kişinin mahsur kaldıkları bölgeden kurtarıldığı kaydedildi.







KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ



İçişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, il genelinde Düzce İl AFAD Müdürlüğü eşgüdümünde yürütülmekte olan çalışmalara destek vermek amacıyla Jandarma Genel Komutanlığından ve Genelkurmay Başkanlığı'ndan toplam 5 helikopter ile Sakarya İl AFAD, Zonguldak İl AFAD ve Jandarma Arama Genel Komutanlığından Arama Kurtarma personellerinin bölgeye sevk edildiğini duyurdu.



Cumayeri ilçesinde ise etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle bazı köy yollarının kapanması sonucu bir rafting tesisinde mahsur kalarak sabah saatlerinde kurtarılan 8 kişi, helikopterle getirildikleri Sakarya'daki hastanelerde tedavi altına alınmıştı.



Düzce'de gece saatlerinden beri etkisini sürdüren kuvvetli yağış nedeniyle Düzce ile Sakarya'yı birbirine bağlayan Melenağzı köprüsünde ulaşım sağlanamıyor.



Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de etkili olan kuvvetli sağanak ve toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapanan köylerdeki vatandaşlar, helikopterlerle il merkezine sevk ediliyor.



İlçede sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle merkezden geçen çivi deresinin taşması sonucu birçok dükkan ve bazı araçlar sular altında kaldı.