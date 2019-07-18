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Dolarda son durum!

ABD Başkanı Donald Trump'ın S-400 ve F-35 tartışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamanın ardından Dolar/TL kurunda aşağı yönlü hareket başladı. Gün içinde 5,70'i gören dolar, Trump'ın açıklamasının ardından 5,61 seviyelerine indi.

Ekonomi / 18 Temmuz 2019 Perşembe 21:52
Dolarda son durum!

Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini teslim almaya başlamasının ardından Pentagon, Türkiye'nin F-35 programında askıya alındığını açıklamıştı.

Bu açıklama sonrası ABD'nin Türkiye'ye başka yaptırım uygulayıp uygulamayacağı merak edilirken, Başkan Trump 'Türkiye'ye yaptırım düşünmüyorum' dedi.

DOLAR İNİŞE GEÇTİ

Gün içerisinde 5,70'leri gören Dolar, Trump'ın bu açıklaması sonrası 5,61'e kadar geriledi. Dolar kuru şu sıralar 5,62 sevilerinde işlem görüyor.

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