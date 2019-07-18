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Denizde can pazarı kamerada!

Çanakkale-Eceabat seferini yapan feribotun makine dairesinde çıkan yangın sebebiyle yolcular feribottan itfaiye merdivenleri üzerinde yürütülerek tahliye edildi. Tahliye anlarında vatandaşların güçlükle karaya çıktıkları görüntülendi.

3. Sayfa / 18 Temmuz 2019 Perşembe 23:08
Denizde can pazarı kamerada!
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Çanakkale - Eceabat seferini yapan Karahasan-2 feribotun makine dairesinde saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın personelin kendi imkanlarıyla söndürülemedi. Bölgeye kurtarma römorkörleri sevk edildi. Geminin iskeleye yakın bir noktada olmasının daha büyük bir olayı önledi. Öte yandan itfaiye aracının merdivenleri ile feribot üzerinde yürüyerek tahliye edilen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşların merdiven üzerinde korku içinde karaya ulaşma çabaları kameralara yansıdı.


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