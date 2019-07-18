USD (Alış - Satış) : 5,69 - 5,70 EURO (Alış - Satış) : 6,38 - 6,39

Sıcak Haber : Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: Ölü ve yaralılar var!..

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu için istenen ceza belli oldu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapsi istendi.

Siyaset / 18 Temmuz 2019 Perşembe 12:28
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu için istenen ceza belli oldu

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında savcı mütalaasını açıkladı.

Kaftancıoğlu'nun "Cumhurbaşkanı'na hakaret", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme", "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak", "Kamu görevlisine hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti devleti askeri teşkilatını aşağılamak" suçlarından 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Terör ÖrgütüCanan Kaftancıoğlu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı