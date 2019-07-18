CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu için istenen ceza belli oldu

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında savcı mütalaasını açıkladı.



Kaftancıoğlu'nun "Cumhurbaşkanı'na hakaret", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme", "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak", "Kamu görevlisine hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti devleti askeri teşkilatını aşağılamak" suçlarından 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.