İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semti ile Bornova ilçesinde iki genç kadın biri silahla, diğeri kendini asıp intihar ederek yaşamlarına son verdi. İki intihar olayında da kadınlar, geride herhangi bir not bırakmayarak sırlarıyla öldü. Bornova'da bir SPA Merkezi'nde sorumlu müdür olarak çalışan 24 yaşındaki Özlem Özer silahla, Alsancak'ta ise 29 yaşındaki Ece Tetik evinde kendini asarak intihar etti. Her iki intihar olayında da şu ana kadar herhangi bir neden bulgusuna ulaşamayan polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.



TABANCAYI BAŞINA DAYADI



Yeni Asır'dan Tolga Tetik'in haberine göre; ilk intihar olayı, önceki gün Bornova Ankara Caddesi 211/ A'da bulunan SPA Merkezi'nde yaşandı. SPA Merkezi'nin mesul müdürü Özlem Özer, makam odasında henüz bilinmeyen bir nedenle başına dayadığı silahla intihara kalkıştı. Silah sesi üzerine odaya gelen mesai arkadaşları tarafından bulunan genç kadın, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Acil Servis'ine kaldırıldı. Ancak genç kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özlem Özer'in geride herhangi bir not bırakmadığı öğrenildi. Polis ekipleri Özlem Özer'in ölümüyle ilgili mesai arkadaşlarının ifadelerine başvururken, yaptığı son telefon görüşmeleri ile mesaj ve maillerini de incelemeye aldı.



'BİR SORUNU YOKTU'



İkinci intihar olayı ise yine önceki gün Konak ilçesine bağlı Alsancak semtinde 1393 sokak, 7 numaralı apartmanın 1. dairesinde meydana geldi. Özel bir sanat merkezine üye olan ve tiyatro ile ilgilendiği öğrenilen Ece Tetik'ten haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek evine gitti. Yakınları eve girdiklerinde genç kadını yatak odasının tavanında asılı halde buldu. Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin, geride bırakılan herhangi bir intihar notuna rastlayamadığı öğrenildi. Tetik'in yakınları herhangi bir sorununun olmadığını bildiklerini söyledi.