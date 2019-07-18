Akar'dan F-35 kararı açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "F-35 programından çıkarılmamız NATO’nun özellikle güney kanadındaki gücünü de olumsuz etkileyecektir. Türkiye’nin tek taraflı ve adil olmayan bir kararla proje ve iş paylarından çıkarılmaya çalışılmasının meşru bir gerekçeye dayanmadığı açıktır. ABD’nin ilişkilerimize zarar verebilecek adımlardan kaçınmasını beklemek stratejik ortak olarak en doğal hakkımızdır." açıklamasında bulundu.



Akar, Erbil'deki terör saldırısıyla ilgili olarak da, "Erbil’deki alçak saldırıyı müteakip Kandil'e yapılan son dönemdeki en geniş çaplı hava harekatıyla terör örgütüne ağır bir darbe indirildi." dedi.



