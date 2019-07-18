USD (Alış - Satış) : 5,69 - 5,70 EURO (Alış - Satış) : 6,39 - 6,40

3. kattan düşen çocuk yaralı kurtuldu

Kocaeli’nin Derince ilçesinde evinin balkonundan düşen 5 yaşındaki çocuk yaralandı.

3. Sayfa / 18 Temmuz 2019 Perşembe 23:14
3. kattan düşen çocuk yaralı kurtuldu
Video için tıklayın

Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi Çanarlı Mahallesi Nato Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki 4 katlı binanın 3. katında bulunan evin balkonunda oyun oynayan 5 yaşındaki H.B.G. bir anda dengesini kaybederek aşağı düştü.

Küçük çocuk düşmenin etkisi ile yaralanırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerin olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan çocuk, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.




Polis EkipleriNatoSağlık Ekipleri


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı