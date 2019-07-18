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2023 hedefine taş koyamayacaklar

MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine yönelik eleştirilere "Milletin evet dediği sistemi kötü göstermek bizatihi millete hakarettir" dedi.

Siyaset / 18 Temmuz 2019 Perşembe 16:51
2023 hedefine taş koyamayacaklar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik'in Söğüt ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini hedef alan eleştiriler iyi niyetli değildir. CHP Genel Başkanı en iyi sistem Amerika'da var oturalım konuşalım diyor. Sistem tartışmaları bitmiştir. CHP'nin Türkiye'yi yabancı ülkelerin gözüyle değerlendirmesi yozlaşmadır. CHP'nin taşeron sistemi alenileşmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi irade ile istikrarı buluşturmuş, hukuk ile demokrasiyi kuvvetlendirmiş tarih ile coğrafyayı uyandırmıştır.

Bahçeli: Türkiye'nin 2023 hedefine taş koyamayacaklar

'Milletin evet dediği sistemi kötü göstermek millete hakarettir'

Yeni hükümet sistemine yönelik yıpratma faaliyetleri beyhude bir çabadır. Aksayan tarafları tespit edilmişse ve düzeltilmesi gerekiyorsa gereği yapılacaktır. Samimi değerlendirmelere kayıtsız kalınmayacaktır. Türkiye 16 Nisan 2017'de büyük bir yönetim reformunu hayata geçirmiştir. Kirletme ve kötü gösterme niyeti doğru değildir. Milletin evet dediği sistemi kötü göstermek bizatihi millete hakarettir. Türkiye boğuştuğu sorunları aşacak güçtedir. Ülkemize yönelik kumpaslar 15 Temmuz'da olduğu gibi püskürtülecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kuruluş ruhuna uygundur.

Bir ve beraber olursak karanlık emel sahipleri muvaffak olamayacaktır. Türkiye'nin önünde hiçbir hain duramaz. Ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye'nin 2023 hedefine taş koyamayacaklar. Biz Türk milletiyiz, biz Türkiyeyiz.'

HükümetCumhurbaşkanlığıTürkiyeDevlet Bahçeli


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