USD (Alış - Satış) : 5,70 - 5,71 EURO (Alış - Satış) : 6,41 - 6,42

Oradan çıkan yüzünü böyle gizledi!

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3. Sayfa / 17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:08
Oradan çıkan yüzünü böyle gizledi!

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler merkez Seyhan ve Sarıçam ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda biri kadın 13 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 kilo 53 gram esrar, 124 gram sentetik uyuşturucu ve 337 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

Adli KontrolNarkotikSentetikUyuşturucu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı