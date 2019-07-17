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Önce yumrukladı sonra üzerinden arabayla ezdi

Siirt’te bir kişi kavga ettiği şahsı darp etti ardından aracıyla üzerinden geçti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

3. Sayfa / 17 Temmuz 2019 Çarşamba 19:24
Önce yumrukladı sonra üzerinden arabayla ezdi
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Olay, dün öğle saatlerinde Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. M.B.S. ile F.E. isimli şahıslar mahallede karşılaşınca aralarında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle F.E., M.B.S.'yi yumrukladı. M.B.S. aldığı yumruk darbeleriyle yere yığıldı. Bu sırada olay yerinden geçen M.B.S.'nin oğlu, babasının yerde olduğunu görünce koşarak yanına geldi. M.B.S.'nin oğlu ardından F.E.'nin aracını tekmeledi. Olayın ardından aracına binen F.E. aracıyla geri manevra yapaRAK yerde yatan M.B.S.'nin üzerinden geçip, olay yerinden uzaklaştı.



Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan M.B.S. ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.B.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, F.E. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kavga anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.


Kaynak : İHA

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