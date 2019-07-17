Nagehan Alçı'dan Erbil saldırısıyla ilgili dikkat çeken iddia

Bugün öğle saatlerinde Irak Erbil'de Türk konsolosluk çalışanlarının olduğu restorana silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda konsolosluk çalışanlarından biri şehit oldu.



Saldırının Türk bürokratlara yönelik terör saldırısı olduğu düşünülürken, Gazeteci Nagehan Alçı'dan dikkat çeken bir iddia geldi.



'PARA MESELESİ'



Nagehan Alçı, saldırının terör saldırısı olmayabileceğini söylerken 'Bana gelen son bilgi, yarım saat önce geldi. Teyit edilmiş bir bilgi değil. Ama siyasi suikastten ziyade, ihale meselesi nedeniyle istediğini almayan bir müteahhitin para meselesi nedeniyle bu vahim saldırıyı gerçekleştirdiği bilgisi bana geldi.' dedi.