USD (Alış - Satış) : 5,69 - 5,70 EURO (Alış - Satış) : 6,38 - 6,39

Nagehan Alçı'dan Erbil saldırısıyla ilgili dikkat çeken iddia

Nagehan Alçı, Erbil'deki saldırının siyasi suikast olmadığını, bir müteahhitin para meselesi nedeniyle bu saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.

Güncel / 17 Temmuz 2019 Çarşamba 21:23
Nagehan Alçı'dan Erbil saldırısıyla ilgili dikkat çeken iddia
Video için tıklayın

Bugün öğle saatlerinde Irak Erbil'de Türk konsolosluk çalışanlarının olduğu restorana silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda konsolosluk çalışanlarından biri şehit oldu.

Saldırının Türk bürokratlara yönelik terör saldırısı olduğu düşünülürken, Gazeteci Nagehan Alçı'dan dikkat çeken bir iddia geldi.

'PARA MESELESİ'

Nagehan Alçı, saldırının terör saldırısı olmayabileceğini söylerken 'Bana gelen son bilgi, yarım saat önce geldi. Teyit edilmiş bir bilgi değil. Ama siyasi suikastten ziyade, ihale meselesi nedeniyle istediğini almayan bir müteahhitin para meselesi nedeniyle bu vahim saldırıyı gerçekleştirdiği bilgisi bana geldi.' dedi.



Erbil'de Başkonsolosluk görevlisi silahlı saldırıda şehit oldu
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

ŞehitTerör SaldırısıIrakSilahlı SaldırıNagehan Alçı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı