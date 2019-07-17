USD (Alış - Satış) : 5,70 - 5,71 EURO (Alış - Satış) : 6,41 - 6,42

FETÖ'nün 'adliye mahrem yapılanmasına' yönelik operasyon

Samsun merkezli 10 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 8'i adliyeye sevk edildi.

3. Sayfa / 17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:19
FETÖ'nün 'adliye mahrem yapılanmasına' yönelik operasyon

Samsun merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'adliye mahrem yapılanmasına' yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 8'i adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Samsun, Kahramanmaraş, Kayseri, Sivas, Amasya, Balıkesir, Eskişehir, Sakarya, İstanbul ve Giresun'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 8'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün adliye mahrem imamlarına yönelik çalışmada, 11 Temmuz'da aktif görevde olan zabıt katibi, infaz koruma memuru ve icra memurlarından oluşan 18 kişi ile örgütün mahrem imamı gözaltına alınmış, 19 zanlıdan 9'u adli kontrol şartıyla, 2'si ise emniyetten serbest bırakılmıştı. Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

Adli KontrolEmniyet Müdürlüğüİnfaz KorumaTerör ÖrgütüCumhuriyet


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı