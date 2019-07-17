Erbil'de restorana saldırı: Türk diplomat şehit oldu

Irak'ın Erbil'in en işlek noktasında bulunan Huqqabaz adlı restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan bir kişi şehit oldu.



Diplomatların cam kenarına yakın masaya oturdukları, içeri giren 2 sivil giyimli kişinin susturucu silahla saldırdığı bildirildi. Saldırıda 1 Türk diplomatın şehit olduğu açıklandı.



Restoran sahibinin paylaştığı bilgilere göre, konsolosluk çalışanları içeri girdikten sonra sivil giyimli ve üzerinde iki silah taşıyan saldırgan, doğrudan konsolosluk çalışanlarını hedef alarak ateş açtı.

Erbil Emniyet Müdürü Abdulhalik Talat, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını, daha sonra detaylı açıklamanın yapılacağını söyledi.







Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için girişimler sürüyor'



Vahim saldırıyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Erbil'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırıda şehit olan çalışanımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir' ifadelerini kullandı.



Dışişleri Bakanlığından açıklama yapıldı



Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

'Bugün öğleden sonra Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisi Başkonsolosluğumuz binası dışında bulunduğu bir sırada uğradığı menfur silahlı saldırı neticesinde şehit olmuştur.

Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir.

Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve tüm Türk Milletine sabır diliyoruz.'



Türk diplomatlara en son saldırı 1994'te oldu



Son olarak 1994'te ASALA tarafından gerçekleştirilen saldırıda Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu şehit edilmişti.







Bakanlık'tan Erbil saldırısına ilişkin açıklama