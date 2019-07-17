Erbil'de Başkonsolosluk görevlisi silahlı saldırıda şehit oldu

Kuzey Irak'ta Erbil'de Türk konsolosluk çalışanlarının da bulunduğu bir restorana silahlı saldırı düzenlendi.



Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda çalışan bir görevli şehit oldu. Terör saldırısında bir Irak vatandaşı da yaşamını yitirdi. Saldırıda bir kişi yaralandı.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomatlar, yemek yemek için gittikleri restoranda silahlı saldırıya uğradı.Restoran sahibinin paylaştığı bilgilere göre, konsolosluk çalışanları içeri girdikten sonra sivil giyimli ve üzerinde iki silah taşıyan saldırgan, doğrudan konsolosluk çalışanlarını hedef alarak ateş açtı.Saldırı sonucu bir başkonsolosluk çalışanı olay yerinde şehit oldu. Saldırıda bir Irak vatadaşı yaşamını yitirirken, bir kişi de yaralandı.Erbil Emniyet Müdürü Abdulhalik Talat saldırganı yakalamak için operasyon yapıldığını söyledi.Talat, 'Olaydan sonra kaçan iki silahlı saldırganı yakalamak için operasyon sürüyor. Saldırganı yakalamak için tüm yollar kapatıldı, operasyon sürüyor' dedi. Saldırganın öldüğü ya da yaralandığı iddia edilmişti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erbil'de bir Türk Başkonsolos çalışanının şehit edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:'Erbil'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırıda şehit olan çalışanımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir.'Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da, Erbil'deki saldırıyla ilgili olarak, 'Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı. Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir' açıklaması yaptı.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Erbil'deki menfur saldırıda hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı. Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir' dedi.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da başkonsolosluk çalışanının şehit olduğu belirtildi. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, 'Başkonsolosluk görevlisi silahlı saldırıda şehit oldu' denildi.Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şöyle denildi. 'Bugün (17 Temmuz) öğleden sonra Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisi Başkonsolosluğumuz binası dışında bulunduğu bir sırada uğradığı menfur silahlı saldırı neticesinde şehit olmuştur.Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir. Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve tüm Türk Milletine sabır diliyoruz.'Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, Erbil kentinde Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli bir diplomatın şehit edildiği silahlı saldırıyı kınadı.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahhaf, yaptığı yazılı açıklamada, 'Erbil'de bir Türk diplomatın hedef alındığı silahlı saldırıyı kınıyoruz' ifadelerini kullandı.Söz konusu saldırıda Irak vatandaşı bir kişinin hayatını kaybettiği ve bir kişinin ise yaralandığı bilgisine yer veren Sahhaf, saldırıya ilişkin detayların ortaya çıkarılması için resmi taraflarla koordinasyon içinde olduklarını ifade etti.Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger de, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli bir diplomatın silahlı saldırıda şehit edilmesi dolayısıyla taziyelerini iletti.Berger, AB Türkiye Delegasyonu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Irak'ın Erbil kentinde Türk Konsolosluğu'nun bir görevlisinin öldürüldüğünü öğrenmekten derin üzüntü duyduğunu belirtti.Berger, 'En içten taziyelerimizi sunarken, kalben ve tüm dualarımızla Türkiye'nin ve merhumun ailesi ile sevenlerinin yanında olduğumuzu ifade ederiz' ifadesini kullandı